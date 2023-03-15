В Калуге задержан курьер, обманывавший пенсионеров

В Калуге 27-летнего мужчину подозревают в мошенничестве. О возбуждении уголовного дела 15 марта сообщает управление МВД по Калужской области.

Калужанин приезжал к пенсионерам за деньгами в качестве курьера. Перед этим мошенники звонили пожилым людям и рассказывали, что их дети попали в ДТП, а для решения вопроса нужна крупная сумма.

Полученные деньги курьер пересылал сообщникам, оставляя часть себе.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.