В Калуге мужчине грозит срок за езду в пьяном виде

В Калуге на улице труда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный 38-летний мужчина. Ранее он уже попадался на таком же нарушении, сообщили 14 марта в прокуратуре Калужской области.

Первый раз калужанина оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительского удостоверения на год и восемь месяцев.

За вторую провинность автомобилисту грозит до двух лет лишения свободы.

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