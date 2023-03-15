Три жителя Калуги отдали телефонным мошенникам 5,4 миллиона рублей

В Калуге еще три человека стали жертвами телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками банка. Об этом 15 марта сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Звонившие рассказывали, что кто-то пытается оформить кредит от имени калужан. Мошенники убеждали своих жертв самих оформить займы и перевести деньги на другой счет.

В общей сложности мужчина и две женщины потеряли 5,4 миллиона рублей.

Полиция ведет расследование уголовных дел.

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