В Калужской области избитого человека нашли в подъезде

В Ульяновском районе 34-летнего мужчину подозревают в причинении тяжелых травм своему знакомому. О возбуждении уголовного дела 15 марта сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились.

Подозреваемый избил своего знакомого и выбросил в подъезд. Там пострадавшего нашли соседи.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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