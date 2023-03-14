В Калужской области мигранты становились фиктивными отцами, чтобы получить вид на жительство

В Калужской области мужчину и женщину подозревают в организации незаконной миграции. О возбуждении уголовного дела во вторник, 14 марта, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, они брали деньги с мигрантов, которые хотели получить вид на жительство. Документы оформлялись на основании того, что иностранцев фиктивно признавали отцами российских детей.

Полиции известно о нескольких таких случаях.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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