В Калужской области мигранты становились фиктивными отцами, чтобы получить вид на жительство
В Калужской области мужчину и женщину подозревают в организации незаконной миграции. О возбуждении уголовного дела во вторник, 14 марта, сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, они брали деньги с мигрантов, которые хотели получить вид на жительство. Документы оформлялись на основании того, что иностранцев фиктивно признавали отцами российских детей.
Полиции известно о нескольких таких случаях.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
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