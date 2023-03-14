Житель Калужской области убил жену поленом 8 марта

В Медыни международный женский день омрачило убийство 50-летней женщины. Подробности во вторник, 14 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 49-летний мужчина приревновал свою супругу, на которой был женат с прошлого августа, и забил до смерти поленом.

При этом он угрожал другим членам семьи и запретил вызывать скорую помощь. А утром потребовал от своей матери обеспечить ему алиби и ушел к соседу.

Сейчас ведется следствие. Подозреваемый задержан. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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