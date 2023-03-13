В Калуге на вокзале обокрали спящего пассажира

На вокзале Калуга-1 у спящего пассажира мужчина из Брянской области украл телефон. Об этом случае в понедельник, 13 марта, сообщили в линейном отделе полиции на транспорте.

Ущерб оценили в 6000 рублей.

Найти подозреваемого помогли записи с камер наблюдения. Задержали 47-летнего мужчину прямо в здании вокзала, он никуда не успел уйти.

Сейчас ведется расследование. Вору грозит до двух лет лишения свободы.

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