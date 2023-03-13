Житель Калуги повалил пять надмогильных памятников

В деревне Рыченки Перемышльского района 38-летний мужчина из Калуги похулиганил на кладбище. В понедельник, 13 марта, прокуратура Калужской области сообщила о направлении дела в суд.

Он повалил памятник своей бабушки, а также пять памятников в одном семейном захоронении.

Ущерб оценили в 13 000 рублей.

Подозреваемому грозит до трех месяцев ареста.

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