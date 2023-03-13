Житель Калуги украл из жилых домов 300 метров интернет-кабеля

В Калуге с чердаков четырех многоквартирных домов пропало 300 метров интернет-кабеля. В понедельник, 13 марта, управление МВД по Калужской области сообщило о расследовании уголовного дела.

По версии следствия, 34-летний мужчина днем заходил в подъезды, срезал замки, забирал кабель с чердака и сдавал его в скупку металла.

Ущерб собственники оценили в 40 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.