В Калуге пенсионерка отдала телефонным мошенникам 5 миллионов рублей

В Калуге пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка лишилась пяти миллионов рублей, сообщили в понедельник, 13 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Преступник позвонил калужанке и представился сотрудником банка. Женщину убедили перевести сбережения на другой счет, так как ее деньгам якобы угрожает опасность.

Мошенники рассказали, что домой пенсионерке курьер привезет новую карту. Однако она никого не дождалась и пошла в полицию.

Ведется расследование уголовного дела.

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