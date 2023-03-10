В Калуге на 15 лет осудили организатора нарколаборатории

В пятницу, 10 марта, областной суд в Калуге вынес приговор 40-летнему мужчине, который создал нарколабораторию в частном доме в Спас-Деменском районе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На месте преступления нашли 36 килограммов наркотиков.

Виновника приговорили к 15 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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