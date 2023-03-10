Житель Калужской области угрожал убить жену лопатой
Жителю Калужской области грозит до двух лет лишения свободы за угрозы убийством. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 10 марта, сообщили в региональном управлении МВД.
Конфликт произошел на улице возле дома.
Мужчина чистил снег лопатой и увидел супругу, которая возвращалась домой с прогулки. На почве ревности началась ссора.
Женщина посчитала угрозы реальными и обратилась в полицию.
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