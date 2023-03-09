В Калуге 51-летнего мужчину обвиняют в смертельном ДТП на улице Московской

В Калуге направили в суд уголовное дело 51-летнего мужчины, которого обвиняют в смертельном ДТП, произошедшем на перекрестке улиц Московской и Азаровской ночью 8 октября. Об этом 9 марта сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, за рулем «Рено Логан» калужанин ехал с превышением скорости, поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и не уступил дорогу встречному «Киа Рио».

От полученных травм умерла пассажирка «Киа».

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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