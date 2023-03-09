В Калуге мужчина задержан с крупной партией наркотиков
В Калуге местного жителя подозревают в покушении на продажу наркотиков. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
У мужчины нашли три пакета, в которых находилось в общей сложности 100 граммов марихуаны.
Где именно калужанин взял наркотики, сейчас устанавливается.
Полиция ведет расследование.
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