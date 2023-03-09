Житель Калужской области осужден за незаконную вырубку деревьев

В Козельском районе 41-летний мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно за незаконную рубку деревьев. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Год назад мужчина срезал ели в лесу рядом с Сосенским на 300 тысяч рублей.

Виновника нашли, так как следы из леса вели к его дому, а во дворе находилась лесопилка.

При этом мужчина отрицал свою причастность к преступлению.

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