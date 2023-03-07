Житель Калужской области избил полицейского

В Людиново 45-летнего мужчину обвиняют в применении силы в отношении полицейского. Во вторник, 7 марта, прокуратура Калужской области сообщила о направлении уголовного дела в суд.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Участковый приехал на вызов в семью, где мужчина нанес побои жене и детям.

Обвиняемый был пьян и набросился уже на полицейского. Он нанес как минимум четыре удара по лицу участкового.

Людиновцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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