У жителя Калужской области нашли 174 свертка с героином
В Калужской области мужчина подозревается в попытке продать наркотики. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 6 марта, сообщили в региональном управлении МВД.
У мужчины нашли 174 свертка с героином.
В полиции полагают, что наркотики предназначались для продажи через закладки.
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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