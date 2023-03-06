У жителя Калужской области нашли 174 свертка с героином

В Калужской области мужчина подозревается в попытке продать наркотики. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 6 марта, сообщили в региональном управлении МВД.

У мужчины нашли 174 свертка с героином.

В полиции полагают, что наркотики предназначались для продажи через закладки.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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