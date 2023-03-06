Экскаватор исчез со стройплощадки в Калужской области
В Ульяновском районе со стройплощадки ночью исчез экскаватор. В понедельник, 6 марта, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Чуть позже технику нашли недалеко от того места, откуда она пропала.
Как оказалось, экскаватор угнал 28-летний мужчина из соседней области. Он залез на территорию и решил прокатиться. Но ехать угонщик далеко не смог. Экскаватор съехал в кювет и перевернулся.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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