Экскаватор исчез со стройплощадки в Калужской области

В Ульяновском районе со стройплощадки ночью исчез экскаватор. В понедельник, 6 марта, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Чуть позже технику нашли недалеко от того места, откуда она пропала.

Как оказалось, экскаватор угнал 28-летний мужчина из соседней области. Он залез на территорию и решил прокатиться. Но ехать угонщик далеко не смог. Экскаватор съехал в кювет и перевернулся.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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