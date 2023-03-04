В Калуге напали на человека, который попросил экономить воду

В Калуге 49-летнего мужчину подозревают в том, что он угрожал убить своего тестя. Конфликт произошел в квартире, где пожилой родственник живет вместе с семейной парой, рассказали в субботу, 4 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Все началось с того, что мужчина не закрыл воду в кране. Тесть сделал ему замечание. В ответ калужанин схватил нож и угрожал убить пенсионера. А потом бросил нож в уходящего из комнаты родственника. Бросок оказался неудачным, но уголовное дело возбуждено за угрозы убийством.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.