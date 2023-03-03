Гей-проститутка из Калуги задушил одного из создателей вакцины «Спутник V»

В Москве один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» 48-летний Андрей Ботиков найден мертвым. На теле нашли следы удушения и ножевые ранения, сообщил в пятницу Mash.

Подозреваемыми по делу проходят 29-летний мужчина и 18-летняя девушка из Калуги.

По данным Mash, ученый заказал калужанина для интим-услуг, но в процессе произошла ссора. Девушка в этот момент ждала в подъезде.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Мужчине из Калуги грозит до 15 лет лишения свободы.

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