Житель Калужской области порезал обидчика за пощечину

В Калужской области вынесен приговор жителю города Кондрово, который причинил тяжелые травмы своему знакомому в июле прошлого года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Конфликт произошел на улице Южной. Мужчины поссорились, и один из них дал пощечину второму. Пострадавшему это не понравилось, он взял нож и ударил им в бедро обидчика.

Была повреждена бедренная артерия, но жизнь мужчине удалось спасти.

Виновника приговорили к трем годам колонии общего режима.

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