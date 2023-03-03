В Калуге 27-летний мужчина прыгал по машине, разбил бутылкой стекло и разгромил магазин

В Калуге возбудили уголовное дело после инцидента на улице Циолковского у корпуса Бауманского университета, где в начале февраля 27-летний мужчина сначала прыгал по припаркованной машине, а потом устроил погром в соседнем магазине. В управлении МВД по Калужской области в пятницу, 3 марта, сообщили подробности, не уточняя, что речь о данном случае, но все указывает именно на это.

Все началось с того, что виновник шел по тротуару, увидел некий предмет и отбросил его в сторону, попав в машину. Владельцу авто это не понравилось, он сделал замечание.

Началась ссора. Подозреваемый ударил ногой по бамперу, а потом залез на крышу авто и начал прыгать. После этого он спрыгнул и бросил бутылку с алкоголем в стекло машины.

Но на этом мужчина не остановился. Он пошел в соседний продуктовый магазин, разбил там несколько кассовых аппаратов и автоматические двери.

Ущерб автомобилиста составил 400 тысяч рублей. Магазин потерял 290 тысяч рублей.

Буйный калужанин заключен под стражу. В полиции уточнили, что он был ранее судим. По новому делу мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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