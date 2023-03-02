Жителю Калужской области вынесли приговор за страшную резню

В Людиново 41-летний мужчина признан виновным в убийстве своего 42-летнего знакомого. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел 24 декабря 2021 года из-за денег.

Виновник схватил нож и зарезал друга.

Убийцу отправили в колонию строгого режима на девять лет.

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