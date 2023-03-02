Жителей Калуги обманули при заказе пластиковых окон

В Калуге 44-летнего мужчину подозревают в мошенничестве. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 2 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина был директором фирмы, которая занимается установкой пластиковых окон. Компания получила крупный заказ, и подозреваемый предложил клиенту изготовить окна пораньше, но взял предоплату в 600 тысяч рублей.

Позже директор начал под разными предлогами переносить сроки, а потом и вовсе не отвечал на звонки.

Ущерб пострадавшим калужанин уже возместил, но в ближайшее время его все равно ждет суд.

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