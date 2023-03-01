Заключенный лишился селезенки в калужской колонии

Бывшему сотруднику одной из исправительных колоний Калужской области грозит до восьми лет лишения свободы за превышение полномочий и причинении тяжких травм заключенному. О завершении расследования в среду, 1 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Сотрудник в ноябре 2022 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей на режимной территории исправительной колонии, применил в отношении осужденного физическую силу, которая привела к последствиям в виде разрыва селезенки с последующим ее удалением в медицинском учреждении, - рассказали следователи.

Дело передано в суд.

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