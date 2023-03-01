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Жительница Калужской области пыталась подкупить сотрудника банка за 100 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2023 11:49 1 687
Жительница Калужской области пыталась подкупить сотрудника банка за 100 тысяч рублей

В город Киров Калужской области местная жительница подозревается в подкупе сотрудника банка. О возбуждении уголовного дела в среду, 1 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Женщина собирались купить недвижимость, которую банк выставил на торги. Чтобы снизить цену на объект, женщина предложила начальнику отдела банка 100 тысяч рублей.

- 28 февраля при передаче первой суммы подкупа в размере 50 тысяч рублей подозреваемая была задержана с поличным, - рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2023 11:49 1 687
Тэги: криминал следственный комитет
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