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В Калуге бухгалтеры кондитерско-макаронной фабрики похитили 16 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2023 11:18 0 388
В Калуге бухгалтеры кондитерско-макаронной фабрики похитили 16 миллионов рублей

В Калуге суд признал виновными в крупном хищении 76-летнюю женщину и ее 52-летнюю дочь. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в прокуратуре Калужской области.

Женщины занимали должности главного бухгалтера и бухгалтера-кассира на «Кондитерско-макаронной фабрике» и похитили 16 миллионов рублей предприятия в период с 2010 по 2013 годы.

Как выяснилось, бухгалтеры незаконно начисляли завышенную зарплату работникам, а также платили людям, которые и вовсе не работали на фабрике.

- Кроме того, с целью сокрытия хищения денежных средств, женщины осуществляли перечисления с незаконно начисленных сумм, предусмотренных законом налогов и сборов, - пояснили в прокуратуре.

76-летнюю калужанку приговорили к четырем годам лишения свободы условно, ее дочь – к четырем годам колонии общего режима.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2023 11:18 0 388
Тэги: криминал прокуратура
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