Житель Калуги задержан с партией наркотиков

В Калуге задержан мужчина, который собирался продавать наркотики. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

У калужанина нашли запрещенное синтетическое вещество массой 20,43 грамма.

В полиции считают, что он собирался распространять наркотик через закладки.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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