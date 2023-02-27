Жителю Калужской области вынесли приговор за изнасилование девочки

В Мосальске 42-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Преступления произошли в апреле и мае прошлого года. Следствие не раскрывает подробности, чтобы не навредить ребенку.

Помимо изнасилования, мужчина также совершил развратные действия.

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