В Калужской области ранее судимый мужчина избил знакомого

В одной из деревень Медынского района ранее судимый местный житель во время распития алкогольных напитков избил знакомого. О возбуждении уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» сообщили в управлении МВД России по Калужской области.

Как рассказали в ведомстве, 35-летний мужчина нанес своему собутыльнику не менее 20 ударов по лицу и другим частям тела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе роль каждого из участников драки.

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