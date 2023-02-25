Мошенник украл деньги у калужанки

Жительница областной столицы попросила своего знакомого установить ей на телефон банковское приложение.

Мужчина ввел данные карты женщины на свой телефон, имеющий такое же приложение.

Подозреваемый ушел, а на телефон потерпевшей пришло сообщение о списании более 37 тысяч рублей. Женщина написала заявление в полицию.

40-летний житель Калуги находится под подпиской о невыезде.

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