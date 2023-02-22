Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
Клиника года История Калуги Статьи

Семь жителей Калуги перевели мошенникам пять миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2023 15:42 0 559
Семь жителей Калуги перевели мошенникам пять миллионов рублей

В Калуге еще семь человек стали жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они потеряли около пяти миллионов рублей, сообщили в среду, 22 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Преступники представлялись сотрудниками банка и говорили, что кто-то пытается оформить на калужан кредит. Мошенники убеждали калужан перевести средства на их счета, чтобы якобы их обезопасить.

После этого злоумышленники переставали выходить на связь.

Полиция ведет расследование уголовных дел.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2023 15:42 0 559
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
А вы едите блины на Масленицу? 
Все опросы
Новости партнеров
Столешница из керамогранита
Просрочку кредита исправить можно
Как научиться правильно накапливать деньги

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru