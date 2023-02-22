Семь жителей Калуги перевели мошенникам пять миллионов рублей

В Калуге еще семь человек стали жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они потеряли около пяти миллионов рублей, сообщили в среду, 22 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Преступники представлялись сотрудниками банка и говорили, что кто-то пытается оформить на калужан кредит. Мошенники убеждали калужан перевести средства на их счета, чтобы якобы их обезопасить.

После этого злоумышленники переставали выходить на связь.

Полиция ведет расследование уголовных дел.

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