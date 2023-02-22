В Калуге директор фирмы обманула государство на три миллиона рублей

В Калуге 50-летнюю женщины признали виновной в мошенничестве и оштрафовали на три миллиона рублей. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновница, занимавшая должность гендиректора частной компании, получила от регионального Государственного Фонда поддержки предпринимательства три миллиона рублей. Эти деньги должны были пойти на консультации хозяйствующих субъектов.

Однако после получения крупной суммы калужанка консультации с предпринимателями не проводила.

В ходе следствия женщина вернула три миллиона рублей.

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