Калужан обманывали при замене окон

В Козельском районе суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который обманывал пенсионеров. Об этом 22 февраля сообщили в прокуратуре Калужской области.

Жертвами мошенника стали семь пожилых людей.

Они отдали мужчине в сумме 370 тысяч рублей в качестве предоплаты за установку пластиковых окон. Но работы мошенник так и не выполнил, а деньги оставил себе.

Виновника приговорили к двум годам принудительных работ. 10% из его зарплаты будет забирать государство.

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