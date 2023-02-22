В Калуге директор строительной фирмы и его подчиненный попались на подкупе

В Калуге генеральный директор строительной фирмы и его подчиненный обвиняются в коммерческом подкупе. О направлении дела в суд 22 февраля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Частная компания выполняла работы на территории одного из заводов Калуги в прошлом году. Но из-за нарушений их могли не принять.

Строители предложили начальнику отдела безопасности завода за 45 тысяч рублей закрыть глаза на недоделки. Но тот сообщил о готовящемся подкупе в полицию.

Передача денег сотрудником строительной фирмы проходила под контролем ФСБ. Подозреваемого задержали.

Гендиректору и его подчиненному грозит до семи лет лишения свободы с крупным штрафом.

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