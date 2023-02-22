Вынесен приговор депутату, который пьяным насмерть сбил пешехода в Калужской области

В мае прошлого года в Хвастовичах депутат местного районного собрания ехал пьяным за рулем и насмерть сбил 23-летнего пешехода. Виновнику вынесен приговор, сообщили вечером 21 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

Водитель не справился с управлением, выяснило следствие.

Теперь уже бывший депутат приговорен к шести годам лишения свободы.

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