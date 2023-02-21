Бухгалтер газеты в Калужской области украла 340 тысяч рублей

В Козельске 69-летняя бухгалтер местной муниципальной газеты присвоила 340 тысяч рублей. О вынесении приговора женщине во вторник, 21 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Деньги женщина воровала в течение четырех лет, составляя подложные договоры подряда на выполнение различных работ.

Виновницу приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

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