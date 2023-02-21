В Калуге склад с огнестрельным оружием нашли в гараже

Большое количество огнестрельного оружия обнаружили полицейские в одном из гаражей Калуги. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в региональном управлении МВД.

Гараж принадлежит ранее судимому калужанину. Полиция получила информацию, что там может хранится оружие, и проверила помещение.

- Изъято более 30 предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, его составными частями и боеприпасами, - заявили в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье 222 «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».

Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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