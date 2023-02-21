Опасного калужского преступника задержали спустя 13 лет

На днях в Волгоградской области задержали 45-летнего мужчину, который с 2010 года находился в федеральном розыске за совершение преступлений в Калуге. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в региональном управлении МВД.

13 лет назад мужчина организовал банду, которая занималась кражами.

Подозреваемого уже доставили в Калугу. Следствие по его дело возобновлено.

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