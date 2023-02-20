Жителя Калужской области ограбили на улице

В Сухиничах местного жителя ночью ограбили на улице. В понедельник, 20 февраля, о задержании подозреваемого сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, пьяный мужчина ночью шел из кафе. По дороге он встретил 18-летнего парня, который вызвался помочь добраться до квартиры.

Но по дороге незнакомец ударил пьяного человека, забрал телефон, смарт-часы, наушники и убежал.

Сейчас ведется расследование. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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