В Калуге директор украл из магазина 860 тысяч рублей
В Калуге 30-летнему мужчине грозит до шести лет свободы за присвоение выручки магазина. О завершении расследования уголовного дела 18 февраля сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Преступление произошло, когда калужанин был директором оного из сетевых магазинов.
У него был доступ в комнату, где хранились деньги. Мужчина забрал 860 тысяч рублей, а подчиненным сказал, что произошел компьютерный сбой.
Деньги директор потратил на свои нужды.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.
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