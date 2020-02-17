В Калужской области задержаны двое мужчин, продававших угнанные автомобили

В Калужской области полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в мошенничестве с автомобилями. Об этом вечером 17 февраля сообщили в полиции.

По предварительным данным, подозреваемые, один из которых иностранец, а второй из Воронежа, получали от третьих лиц угнанные дорогие иномарки, а потом продавали их за наличные по поддельному паспорту.

У машин изменялись номера, создавался комплект фальшивых документов. Иномарки являлись двойниками реально существующих автомобилей.

Продажа угнанных машин шла по объявлениям в интернете. Покупателя не догадывались о том, что у машины есть криминальный след.

На данный момент известно о подобных случаях с ущербом на 11,5 миллиона рублей. Но расследование продолжается.

Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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