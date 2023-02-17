В Калужской области мужчина до смерти избил 44-летнюю женщину

В четверг, 16 февраля, в Людиново до смерти избили 44-летнюю женщину. В преступлении подозревают ее 61-летнего сожителя, сообщили в пятницу, 17 февраля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, пара поссорилась, и мужчина избил подругу в квартире. Пострадавшая умерла на месте.

Ведется следствие. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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