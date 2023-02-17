Жительница Калуги потеряла 600 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру

В Калуге стала жертвой телефонного мошенника, личность которого удалось установить, сообщили в пятницу, 17 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемому 65 лет. Он из Пензы.

По версии следствия, он нашел объявление калужанки о сдаче квартиры и позвонил ей. Преступник сказал, что перевел задаток за квартиру, но женщина денег не получила. Тогда житель Пензы убедил калужанку в том, что ее карта неисправна и нужно вывести деньги на его счет

Женщина отправила преступнику 600 тысяч рублей, которые у нее были.

Жителю Пензы грозит до шести лет лишения свободы.

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