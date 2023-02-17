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В Калужской области убиты два террориста, планировавшие взорвать цистерны с топливом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2023 10:09 3 3833
В Калужской области убиты два террориста, планировавшие взорвать цистерны с топливом

В Калужской области два члена запрещенной террористической организации ИГИЛ планировали взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на одном из химических предприятий. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила ФСБ.

По данным спецслужб, террористы оказали сопротивление и были убиты при задержании.

Никто из оперативников и гражданских людей не пострадал, рассказали в ФСБ.

В доме, где жили преступники, обнаружена лаборатория по производству взрывчатки, а также готовая к применению самодельная бомба, оружие и боеприпасы.

UPD. Появилось видео из дома, где скрывались террористы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2023 10:09 3 3833
Тэги: криминал фсб
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