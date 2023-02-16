Житель Калужской области украл телевизор на глазах у его владельца

В Людиновском районе 30-летний мужчина приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за ограбление. В четверг, 16 февраля, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Осенью 2021 года он выпивал в комнате общежития своего нового знакомого, а потом на глазах у владельца помещения снял со стены его телевизор и унес. На возражения хозяина мужчина не отреагировал.

Ущерб оценили в 9000 рублей.

Кроме того, на момент совершения преступления виновник имел непогашенную судимость за кражи.

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