Житель Калуги проиграл всю зарплату и выдумал ограбление

В Калуге 20-летнего мужчину обвиняют в заведомо ложном доносе. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 16 февраля, сообщили в полиции.

Молодой человек получил 14 тысяч рублей в качестве зарплаты, но проиграл всю сумму в онлайн-казино. С такой новостью домой он идти не хотел, поэтому по дороге выбросил возле гаражей свой паспорт и телефон, достав из него сим-карту. А на лице калужанин оставил сам себе царапины.

Матери молодой человек рассказал, что его ограбили. Эту же историю он повторил в больнице, куда были вызваны полицейские. Но сотрудников МВД смутили нестыковки в показаниях якобы пострадавшего.

Позже он признался, что все выдумал.

За ложный донос калужанину грозит до шести лет лишения свободы.

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