В Калужской области еще один автомобиль конфисковали за пьяную езду

Как мы уже рассказывали, в Перемышльском районе у мужчины конфисковали автомобиль «Лада» за езду в пьяном виде.

Такая же история приключилась с 31-летним водителем в Козельском районе. Летом прошлого года он выпивал, а потом поехал за рулем «Лады» по улицам Сосенского. Там его и остановили инспекторы ДПС.

Ранее этот человек уже был лишен водительского удостоверения за то, что нетрезвым сел за руль.

Виновника наказали годом принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также был конфискован и продан с торгов автомобиль «Лада», на котором передвигался нарушитель.

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