В Калуге замдиректора начисляла сотрудникам премии, но деньги забирала себе

В Калуге по делу о крупном мошенничестве проходит подозреваемой 60-летняя женщина, работающая заместителем директора одной из организаций. Об этом в среду, 15 февраля, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным полиции, женщина в течение трех с половиной лет начисляла сотрудникам премии за хорошую работу, но потом требовала отдать эти деньги ей.

Общий ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.

По уголовной статье калужанке грозит до шести лет лишения свободы.

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