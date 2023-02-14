Жительница Калужской области осуждена на девять лет за убийство мужчины

В Людиново 38-летнюю женщину приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство сожителя. Во вторник, 14 февраля, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в ночь на 18 июля прошлого года на улице Крупской.

Пара выпивала, а потом началась ссора. Женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину.

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